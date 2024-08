Aryna Sabalenka Reuters

Dopo aver espresso il migliore tennis di tutto il torneo, in cui non ha perso nemmeno un set, Aryna Sabalenka (WTA 3) è diventata la nuova regina del WTA 1000 di Cncinnati.

Swisstxt

In finale la bielorussa non ha lasciato scampo a una delle tenniste più in forma del momento, la padrona di casa Jessica Pegula, battuta con i parziali di 6-3 7-5 in 1h15’ di gioco. Ripresasi nel migliore dei modi dall’infortunio a una spalla che l’aveva costretta a rinunciare a Wimbledon, per la 26enne si tratta del secondo torneo del circuito WTA conquistato nel 2024 dopo gli Australian Open.

Swisstxt