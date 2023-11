Imago

attesa per scoprire chi sarà la seconda semifinalista delle WTA Finals di Cancun.

La pioggia ci sta mettendo del suo nell’aumentare l’ Se dal canto sua Jessica Pegula (WTA 5), ancora imbattuta in Messico, ha confermato l’ottimo stato di forma piegando Maria Sakkari (9) 6-3 6-2, nel Gruppo Bacalar rimane ancora da decidere chi andrà a sfidare Iga Swiatek (2). In campo appunto per questa sfida decisiva sono scese Aryna Sabalenka (1) ed Elena Rybakina (4) fino al 16o gioco quando la pioggia ha interrotto il match sul 6-2 3-5 in favore della numero uno al mondo.

Swisstxt