Aryna Sabalenka (WTA 2) si è qualificata per la finalissima degli Australian Open senza perdere un set.

In semifinale la campionessa uscente si è presa la rivincita su Coco Gauff (4) sconfiggendola per 7-6 (7/2) 6-4. L'americana non è riuscita a ripetere l'impresa della finale degli US Open 2023 arrendendosi al termine di un match nervoso, pieno di errori ma comunque combattuto e appassionante. A contendere la corona di Melbourne a Sabalenka sarà la cinese Qinwen Zheng (15), che ha messo fine all'avventura della qualificata ucraina Dayana Yastremska (93) con un doppio 6-4.

