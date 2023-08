Novak Djokovic KEY

A Cincinnati ci sarà l'attesa rivincita tra Carlos Alcaraz (ATP 1) e Novak Djokovic (2) dopo la finale di Wimbledon.

Il numero 1 e il numero 2 al mondo hanno superato le semifinali e si ritroveranno di fronte all'ultimo atto per conquistare il Masters 1000.

Il bilancio parla a favore del 20enne iberico, in vantaggio 2-1 negli scontri diretti con il 36enne.

Il giocatore di Murcia ancora una volta è andato al terzo set per imporsi, battendo in rimonta il polacco Hubert Hurkacz (20). Il serbo dal canto suo ha regolato in due combattuti set il tedesco Alexander Zverev (17).

