Clamoroso scivolone per Holger Rune (ATP 7), che è stato eliminato alla sua prima partita del Miami Open.

Un’avventura breve quella in terra statunitense per il danese, battuto 6-1 6-1 dall'ungherese Fabian Marozsan (57) in forma splendente. Hanno invece staccato il biglietto per il terzo turno senza troppe difficoltà Daniil Medvedev (3) e Casper Ruud (7), che hanno superato rispettivamente Cameron Norrie (30) 7-5 6-1 e Alejandro Davidovich (27) 6-3 6-4. Per contro, è servito il terzo set a Jannick Sinner per sconfiggere Tallon Griekspoor (25) 5-7 7-5 6-1.

