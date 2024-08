Pegula trionfa a Toronto Imago

Jessica Pegula (WTA 6) ha trionfato per il secondo anno consecutivo al National Bank Open grazie alla vittoria per 6-3 2-6 6-1 nel derby americano contro Amanda Anisimova (132) a Toronto.

Dopo aver vinto la prima frazione senza troppi patemi, nella seconda la nativa di Buffalo ha subito velocità e regolarità nei colpi della 22enne, facendosi sfuggire la battuta nel 3o e 7o game. Cancellati gli errori fatti in precedenza e ritrovate le giuste energie, la 30enne non ha lasciato scampo ad Anisimova, archiviando poi definitivamente l'incontro al 3o match point in un 3o set di appena 7 giochi.

