Le prime due semifinaliste degli Australian Open sono Aryna Sbalenka (WTA 2) e Coco Gauff (4).

Le due migliori tenniste del ranking giunte ai quarti si troveranno ora di fronte al penultimo atto, in una sfida che profuma di finale anticipata. La bielorussa, detentrice del titolo a Melbourne, ha concesso qualcosa sul finale alla ceca Barbora Krejcikova (11), ma si è comunque imposta alla fine agevolmente per 6-2 6-3. La statunitense ha invece sofferto per oltre 3 ore con l’ucraina Marta Kostyuk (37). La 19enne ha poi vinto per 7-6 (8/6) 6-7 (3/7) 6-2. <332

