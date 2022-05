Djokovic KEY

Continua il percorso netto di Novak Djokovic e Rafael Nadal (ATP 5) al Roland Garros, dove i due potrebbe affrontarsi già nei quarti di finale.

Nei sedicesimi il numero uno al mondo non ha avuto alcun problema per sbarazzarsi dello sloveno Aljaz Bedene (195), battuto con un piuttosto netto 6-3 6-3 6-2 in un'ora e tre quarti di gioco. Ci ha messo poco di più l'iberico per imporsi sull'olandese Botic van de Zandschulp (29) per 6-3 6-2 6-4.

Swisstxt