Dopo oltre un anno di assenza dai campi, la tennista spagnola Garbine Muguruza ha annunciato di voler mettere definitivamente fine alla sua carriera.

L’ex numero uno al mondo e vincitrice nel 2016 del Roland Garros e nel 2017 di Wimbledon nel 2017 aveva già annunciato ad aprile 2023 di volersi prendere una pausa dalle competizioni per trascorrere più tempo con la famiglia. -Proprio come l’anno scorso il numero uno al mondo Novak Djokovic ha deciso di rinunciare al Masters 1000 di Madrid (24.04-05.05). Il serbo, eliminato in 1/2 a Monte Carlo da Casper Ruud (ATP 6) la settimana scorsa, tornerà in campo a Roma.

