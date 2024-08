Jannik Sinner KEY

Sinner (ATP 1), visibilmente affaticato, è stato eliminato al Masters 1000 di Montréal da Rublev (8) per 6-3 1-6 6-2 nei quarti di finale.

Swisstxt

Dopo aver affrontato la pioggia, aver battuto Tabilo (21) in giornata, il corpo del numero uno al mondo alla sera contro il russo non ce l’ha più fatta. Il moscovita si è dimostrato più fresco, nonostante avesse dovuto giocare anche lui qualche ora prima, ma sbarazzandosi velocemente di Nakashima (52). In campo femminile, a Toronto, è invece uscita Sabalenka (WTA 3), che ha dovuto lasciare strada libera alla statunitense Anisimova (132).

Swisstxt