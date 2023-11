Jannik Sinner Imago

La finale delle ATP Finals di Torino vedrà affrontarsi Novak Djokovic (ATP 1) e l'italiano padrone di casa Jannik Sinner (4).

Il serbo ha offerto una splendida prestazione in semifinale contro Carlos Alcaraz (2). Nole ha impiegato solo 1h30' per battere il giovane spagnolo con i parziali di 6-3 6-2. Davanti al proprio pubblico l'altoatesino ha invece dovuto sudare un po' di più per avere la meglio 6-3 6-7 (4/7) 6-1 sul russo Daniil Medvedev (3). Il 22enne è stato in campo 1h in più per raggiungere la finale dell'ultimo torneo per la prima volta.

Swisstxt