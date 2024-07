Sinner in azione KEY

Perlomeno in campo maschile di sorprese non ce ne sono state a Wimbledon: Jannik Sinner (ATP 1) e Carlos Alcaraz (3) si sono qualificati per i quarti.

A caccia del primo titolo sull’erba londinese, l’italiano ha superato con il punteggio di 6-2 6-4 7-6 (11/9) lo statunitense Ben Shelton (14). Campione in carica, lo spagnolo ha vissuto un blackout che gli è costato un set contro il francese Ugo Humbert (16), comunque sconfitto per 6-3 6-4 1-6 7-5. Tra le donne è invece già finita l'avventura di Coco Gauff (WTA 2), eliminata nel derby statunitense da Emma Navarro (17) per 6-4 6-3.

