Jannik Sinner (ATP 8) è a un passo dal conquistare il Masters 1000 di Toronto.

Impegnato sul cemento canadese contro Tommy Paul (14), giustiziere di Carlos Alcaraz (1) nei quarti, l'italiano è riuscito a imporsi in due set in semifinale sull'americano con il risultato di 6-4 6-4. In un match caratterizzato da break e controbreak, il 21enne altoatesino è stato abile a mantenere i nervi saldi nei momenti chiave, chiudendo l'incontro in 1h53' di partita. Sinner troverà ora Alex De Minaur (18), che dal canto suo ha estromesso Alejandro Davidovich Fokina (37) per 6-1 6-3.

