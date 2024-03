Jannik Sinner Imago

Al Master 1000 di Miami Jannik Sinner (ATP 3) ha sconfitto Daniil Medvedev (4) con il netto risultato di 6-1 6-2 in 69', strappando per la 3a volta in carriera, la 2a di fila, un biglietto per la finale.

Swisstxt

L'italiano giocherà per conquistare il primo titolo in Florida contro il vincitore dell'altra semifinale tra Grigor Dimitrov (12) e Alexander Zverev (5) e in caso di vittoria diventerà numero 2 del ranking.

Swisstxt