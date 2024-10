Imago

Tra i sei re in competizione a Riad è stato infine Jannik Sinner (ATP 1) a conquistare il tesoro più prezioso.

Swisstxt

L'italiano ha infatti sconfitto Carlos Alcaraz (2) nella finale del Six King Slam per 6-7 (5/7) 6-3 6-3, vincendo così il ricco montepremi di ben 6 milioni di dollari. Prima della finale è però andata in scena la «Last Dance» di una storica rivalità tra due leggende del tennis: Novak Djokovic (4) e Rafa Nadal (153). L’ultimo confronto tra i due ha visto il serbo, come da pronostico, battere lo spagnolo 6-2 7-6 (7/5) e guadagnarsi il terzo posto del torneo saudita.

Swisstxt