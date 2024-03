Jannik Sinner Imago

Al terzo tentativo Jannik Sinner (ATP 3) è riuscito a mettere in bacheca il Masters 1000 di Miami.

Battuto in finale nel 2021 e l'anno scorso, questa volta l'italiano ha spazzato via Grigor Dimitrov (12) per 6-3 6-1. Nemmeno il 32enne bulgaro, uno dei tennisti più in forma del momento, è riuscito a mettere in difficoltà il campione degli Australian Open, che una volta salvata l'unica palla break concessa (4o game) ha letteralmente cambiato marcia. Per Sinner, che da lunedì sarà numero 2 del mondo, è il terzo titolo della stagione.

