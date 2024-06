Jannik Sinner Keystone

Fresco della matematica certezza di raggiungere lunedì la vetta ATP, in virtù del forfait di Novak Djokovic, Jannik Sinner (ATP 2) si è qualificato per la prima volta in carriera per le semifinali del Roland Garros.

Swisstxt

L'italiano ha battuto piuttosto agevolmente Grigor Dimitrov (10), imponendosi con il punteggio di 6-2 6-4 7-6 (7/3) al termine di un match combattuto soltanto nel terzo set. Ora attende lo sfidante che uscirà dal 1/4 tra Carlos Alcaraz (3) e Stefanos Tsitsipas (9).

Swisstxt