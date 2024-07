Recentemente gli è stata rimossa una cisti spinale Imago

Andy Murray (ATP 113) non disputerà il singolare in quella è la sua ultima apparizione a Wimbledon, dove in carriera ha trionfato due volte.

Il 37enne scozzese si è infatti ritirato per concentrarsi sul torneo di doppio, nel quale scenderà in campo al fianco del fratello Jamie. Murray era stato operato lo scorso 22 giugno per rimuovere una cisti spinale.

