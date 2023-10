Dominic Stricker freshfocus

esaltante successo su Casper Ruud (ATP 8) ha fornito a Dominic Stricker (96) lo slancio necessario per agguantare la prima semifinale in carriera sul circuito ATP.

Nemmeno l’ A Basilea, la marcia del 21enne si è arenata di fronte a Ugo Humbert (28), per 6-4 2-6 6-2. Perso il primo set a causa di un break al 10o gioco, il beniamino di casa sembrava aver trovato validi argomenti per mettere alle strette il 25enne francese, ma una pessima entrata in materia nella terza frazione (subito 3-0) ha compromesso tutto. Sfuma così la sfida con Hubert Hurkacz (11), testa di serie numero 4.

