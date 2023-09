Gran balzo in avanti Imago

Gli ottimi risultati ottenuti agli US Open, nei quali ha raggiunto gli ottavi di finale, hanno permesso a Dominic Stricker di salire dalla 128a alla 90a posizione nella classifica ATP e di entrare così per la prima volta in carriera nella top 100.

In testa alla graduatoria è tornato Novak Djokovic, fresco di vittoria a Flushing Meadows, che ha scalzato Carlos Alcaraz, uscito in semifinale.

Miglior svizzero è sempre Stan Wawrinka, 40o. A guidare il ranking WTA è da oggi Aryna Sabalenka. La meglio piazzata tra le elvetiche è Belinda Bencic, scesa dal 13o al 15o rango.

