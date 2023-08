Imago

Dominic Stricker (ATP 127) farà parte dei 128 giocatori che da lunedì si contenderanno lo scettro degli US Open.

Impegnato nella notte contro l'argentino Thiago Agustin Tirante (152), il 21enne ha archiviato il discorso qualificazione in soli 79' con un netto 6-2 6-3 accedendo così per la prima volta in carriera al tabellone principale del Grande Slam statunitense.

Oltre al bernese ai nastri di partenza del torneo di New York ci saranno anche altri due rossocrociati come Stan Wawrinka (49) e Marc-Andrea Huesler (87), nulla da fare invece per Leandro Riedi (150) e Alexander Ritschard (185).

Swisstxt