Stricker Ti-Press

La presenza di Dominic Stricker (ATP 94) al Challenger di Lugano, in programma dal 4 marzo, è in dubbio.

Come riporta il Blick, il 21enne è ancora alle prese con l’infortunio alla schiena che gli ha impedito di partecipare agli Australian Open, dove sarebbe partito per la prima volta direttamente dal tabellone principale. Secondo il padre e manager Stephan Stricker le possibilità di vederlo in campo sulle rive del Ceresio sono del 50%.

Swisstxt