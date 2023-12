Dominic Stricker KEY

anno, la semifinale si è rivelata il capolinea di Dominic Stricker (ATP 94) alle Next Gen ATP Finals di Gedda.

Anche quest’ Apparso subito sottotono a causa di un problema alla coscia sinistra, il rossocrociato si è visto costretto al ritiro sul 4-3 (7/5) 2-1 in favore del serbo Hamad Medjedovic (110), il quale accede così alla finale dove sfiderà Arthur Fils (36), vittorioso in quattro set su Luca van Assche (70). Per il mancino bernese, questa è stata l’ultima partecipazione a questo torneo in quanto a partire dall’anno prossimo non rientrerà più nella categoria U21.

Swisstxt