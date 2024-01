Sun KEY

Per la prima volta in carriera, Lulu Sun (WTA 189) parteciperà ad un torneo del Grande Slam.

La 22enne ha infatti superato anche il terzo ed ultimo turno di qualificazione per gli Australian Open, superando la turca Zeynep Sonmez (155)in tre set per 6-4 3-6 6-2. Ora la rossocrociata dovrà vedersela con l’italiana Elisabetta Cocciaretto (45). E' invece terminata la corsa di Alexander Ritschard (ATP 198) e Simona Waltert (166) per un posto nel tabellone principale, battuti rispettivamente da Giulio Zeppieri (134) e Anastasia Zakharova (191).

Swisstxt