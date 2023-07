Vekic-Coric hopmancup.com

La Svizzera di Naef (WTA 157) e Riedi (ATP 160) si è arresa sul più bello alla Hopman Cup.

Contro la Croazia, composta dal duo Vekic (22)-Coric (15), i giovani elvetici non sono riusciti a compiere l'ultimo sforzo necessario per aggiudicarsi il trofeo. Ai croati è bastato vincere entrambi i singolari della finale per poter festeggiare il secondo titolo nella storia dopo quello del 1996. La rossocrociata ha dovuto inchinarsi a Vekic, la quale si è imposta con il risultato di 6-3 6-4, mentre il 21enne elvetico è uscito sconfitto dalla sfida contro Coric con i parziali di 6-1 6-4.

