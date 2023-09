Stan Wawrinka KEY

Sono iniziate male le finali di Coppa Davis per la Svizzera.

Sul veloce di Manchester Dominic Stricker (ATP 90) e Stan Wawrinka (40) non sono riusciti a portare a casa nessuno dei due singolari della sfida d'apertura del Gruppo B contro la Francia. Il 21enne bernese è partito forte prima di subire il ritorno dell'esperto Adrian Mannarino (34), che si è aggiudicato il match per 3-6 6-1 6-4, mentre Stanimal si è arreso per 6-4 6-4 a Ugo Humbert (36). Resta il doppio da giocare, comunque importante per sbloccarsi in vista delle sfide con Gran Bretagna e Australia.

