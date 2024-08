Iga Swiatek Imago

Due set, ma due set abbastanza complicati ci sono voluti a Iga Swiatek (WTA 1) per avere la meglio su Kamilla Rakhimova (104) per 6-4 7-6 (8/6) nel primo turno degli US Open.

Pure Elena Rybakina (4) e Mirra Andreeva (23) non hanno lasciato nemmeno una frazione a Destanee Aiava (194), battuta 6-1 7-6 (7/1), e Camila Osorio (82), superata 6-2 7-6 (7/4). La numero 10 della classifica mondiale Jelena Ostapenko ha invece dovuto salutare gli US Open dopo il 6-3 6-2 incassato da Naomi Osaka (88), in ripresa e già campionessa negli Stati Uniti nel 2018 e 2020.

