Reuters

Iga Swiatek (WTA 1) è per la quarta volta (e per la terza di fila) campionessa del Roland Garros.

Swisstxt

La polacca ha infatti superato senza troppa difficoltà Jasmine Paolini (12) 6-2 6-1 in solo 1h08’ di gioco. Il sogno della 28enne, per la prima volta all'ultimo atto di un Grande Slam, è durato gli iniziali 15' del primo set, quando l'azzurra era riuscita pure a conquistare un break. La numero uno al mondo non si è scomposta, vincendo i successivi dieci giochi che le hanno permesso di volare verso il quinto successo in un torneo del Grande Slam.

