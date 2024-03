Sorpresa KEY

Nessuna delle migliori tre giocatrici del mondo disputerà i 1/4 del WTA 1000 di Miami.

Dopo Aryna Sabalenka (2) e Coco Gauff (3), uscite rispettivamente al terzo turno e agli ottavi, anche Iga Swiatek (1) ha dovuto salutare il torneo a quest’ultimo stadio della competizione. La polacca si è inchinata alla russa Ekaterina Alexandrova (16) per 6-4 6-2. Trionfante ad Indian Wells solo lo scorso 17 marzo, non replicherà il «Sunshine Double» come nel 2022.

Swisstxt