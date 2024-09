Swiatek Swiatek

Destini opposti per i numeri 1 nei 1/4 degli US Open.

Iga Swiatek è infatti stata battuta con un netto 6-2 6-4 dalla beniamina di casa Jessica Pegula (WTA 6), mentre Jannik Sinner ha superato in quattro set per 6-2 1-6 6-1 6-4 Daniil Medvedev (ATP 5).

Con le eliminazioni della polacca e del russo è certo che a Flushing Meadows ci saranno due nuovi campioni quest’anno.

La 30enne statunitense nella sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam sfiderà Carolina Muchova (WTA 52), mentre il 23enne se la vedrà con l’amico Jack Draper (ATP 25), per la prima volta tra i primi quattro in un Major.

