Malgrado le medesime protagoniste in campo, la finale di Roma è stata decisamente meno combattuta di quella di Madrid.

Con il chiaro risultato di 6-3 6-2 Iga Swiatek (WTA 1) ha infatti nuovamente prevalso su Aryna Sbalenka (2). Dominata nel primo set, la bielorussa ha provato a reagire in avvio di secondo parziale ma è stato un fuoco di paglia, perché dopo aver annullato ben 7 palle break nei suoi primi due turni di servizio, la polacca ha ricambiato marcia e non ha più tremato. Per la 22enne di Varsavia si tratta del 3o sigillo a Roma, del 4o in stagione e del 21o in carriera.

