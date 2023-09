Jil Teichmann Keystone

L'avventura ad Osaka delle tenniste svizzere non è stata delle più fortunate.

Dopo Viktorija Golubic (WTA 107), anche Jil Teichmann (138) è stata eliminata al primo turno del WTA 250 giapponese, superata dalla cinese Xinyu Wang (39) 7-6 (7/3) 6-3.

La 26enne mancina può nutrire alcuni rimpianti: ha infatti avuto la possibilità di andare a servire per far suo il primo set sul 5-3 ed ha avuto anche un set point in risposta sul 6-5, prima di cedere al tie-break. Autrice di 8 doppi falli, la nativa di Barcellona è stata tradita soprattutto dal nervosismo.

