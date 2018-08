Kiki Bertens ha creato la sorpresa. Getty Images

La finale del torneo femminile di Cincinnati ha visto a sorpresa Kiki Bertens (WTA 17) trionfare sulla numero 1 del mondo Simona Halep.

L'olandese, al suo primo successo in un Premier Mandatory, si è imposta in rimonta per 2-6 7-6 (8/6) 6-2.