Per la terza volta negli ultimi quattro anni, Stefanos Tsitsipas (ATP 12) ha conquistato il Masters 1000 di Monte Carlo.

Il greco ha avuto la meglio su Casper Ruud (8) al termine di un match praticamente dominato e chiuso in due set per 6-1 6-4. Una partita iniziata nel migliore dei modi dal 25enne di Atene, che nella prima frazione ha lasciato solo il primo turno di servizio al norvegese. Più equilibrata invece la seconda, con Tsitsipas che ha operato il break decisivo nel 10o gioco, conquistando così l’11o titolo in singolare e il terzo Masters 1000 in carriera.

