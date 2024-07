Stefanos Tsitsipas KEY

erba londinese continua a essere indigesta per Stefanos Tsitsipas (ATP 11).

L’ Mai oltre gli ottavi in carriera, l’avventura del greco a Wimbledon 2024 si è arenata già al secondo turno contro Emil Ruusuvuori (87), vittorioso per 7-6 (8/6) 7-6 (12/10) 3-6 6-3. Nessun problema sul campo numero 1 per Alexander Zverev (4), che ha liquidato Marcos Giron (46) con i parziali di 6-2 6-1 6-4. Sul centrale invece è andato in scena l'addio a Wimbledon di Sir Andy Murray (sconfitto in doppio col fratello): «Vorrei poter giocare per sempre, ma è troppo dura a livello fisico».

