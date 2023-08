Il 38enne vodese Keystone

Al termine di una partita spalmata su due giorni, Stan Wawrinka (ATP 51) ha sconfitto 6-3 6-7 (5/7) 6-3 lo statunitense Brandon Nakashima (73) e si è qualificato per il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati.

Lunedì il match è stato interrotto per pioggia una prima volta nel primo set, quando il vodese era in vantaggio per 3-2. La partita è in seguito ripresa e si è arrivati fin sul 5-2 per lo svizzero nel terzo set, ma un nuovo stop ha rimandato la decisione a martedì. Alla ripresa delle operazioni al 38enne di Losanna sono poi bastati due soli game per chiudere il discorso.

Swisstxt