Tornato al successo KEY

avversario in apertura di 2a frazione.

Al contrario di Shanghai e Astana, Stan Wawrinka (ATP 46) non ha steccato il primo turno al torneo ATP 250 di Stoccolma, battendo Borna Gojo (76) per 7-5 6-4 in 1h31’. Il vodese, con esperienza e solidità, ha approfittato del nervosismo manifestato dal croato alla fine del 1o set e ha gestito il break concesso dall’ Spiccano nella prova di Stan anche i sette ace così come le cinque palle break salvate dallo svizzero. Il 38enne se la vedrà agli ottavi con il ceco Tomas Machac (81).

Swisstxt