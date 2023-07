Stan Wawrinka Imago

Stan Wawrinka (ATP 72) non è riuscito a tornare ad imporsi sul circuito ATP a 6 anni di distanza dall'ultima volta.

A Umago, dove nel lontanissimo 2006 aveva conquistato il primo trionfo, il 38enne vodese è stato superato in finale da Alexei Popyrin (90) con il risultato di 6-7 (5/7) 6-3 6-4 in 2h36' di gioco. Nonostante abbia sofferto i potenti dritti del 23enne australiano, Stanimal ha fatto suo il primo set grazie a un tie-break accorto. Popyrin ha poi accusato un problema muscolare alla coscia destra in avvio di terzo set, ma ha comunque trovato il modo di prevalere.

Swisstxt