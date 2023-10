Wawrinka Imago

Stan Wawrinka (ATP 46) non è riuscito a tornare ai quarti di finale di Stoccolma a distanza di 13 anni.

A mettere fine al cammino del 38enne vodese sul veloce svedese è stato il lucky loser ceco Tomas Machac (81), capace di imporsi con il risultato di 6-4 6-1 in 65’. Inizialmente Stanimal sembrava avere il controllo dello scambio, ma a causa di alcuni rumori provenienti dall’esterno e di un paio di palle break mancate sul 3-3, si è innervosito, uscendo progressivamente dal match. Nei quarti del 2010 (suo miglior risultato in Svezia) Wawrinka si era arreso in 3 set a Roger Federer.

