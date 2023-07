Stan Wawrinka Imago

Stan Wawrinka (ATP 72) e Marc-Andrea Hüsler (83), impegnati rispettivamente con Filip Misolic (129) e Federico Coria (108), non sono potuti scendere in campo nel primo turno dell'ATP 250 di Umago.

I due rossocrociati sono stati fermati dal maltempo abbattutosi sulla località croata, che ha giocoforza obbligato gli organizzatori a rimandare le ultime partite del giorno a mercoledì. La stessa sorte è capitata al Ladies Open di Losanna. Simona Waltert (WTA 132), fermata sul 6-2 3-6 3-2, e Viktorija Golubic (117) dovranno tornare mercoledì sulla terra rossa vodese.

