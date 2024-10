Wawrika battuto da Paul in semifinale a Stoccolma Keystone

La favola svedese di Wawrinka (ATP 217) si è conclusa in semifinale.

All’ATP 250 di Stoccolma l’elvetico è stato sconfitto da Paul (13) in 2 set con il punteggio di 6-3 6-2 in 1h21’ di gioco. Meno in palla dei giorni scorsi, il vodese ha provato a sfondare la difesa dell’americano ma ha pagato a caro prezzo 2 cali di tensione per frazione: nel 1o set al 6o game e in entrata di 2o ha subito i decisivi break. Un ko per il 39enne che lo ha privato della 32a finale sul circuito ma che lancia al meglio il torneo di Basilea di settimana prossima, grazie alle 50 posizioni che guadagnerà lunedì.

