Stan Wawrinka KEY

Servirà una vera e propria impresa ma l’avventura di Stan Wawrinka (ATP 95) a Wimbledon non è ancora finita.

Swisstxt

Il match del secondo turno contro Gael Monfils (33) è infatti stato interrotto sul 5-5 nel terzo set.

In un incontro tutto sommato equilibrato, in cui non sono mancati colpi spettacolari e momenti divertenti, a fare la differenza sono stati come di consueto pochi punti ad immagine del 7-6 (7/5) 6-4 con cui si sono chiusi i primi 2 parziali.

Grazie a 3 brak point salvati sul 4-4 Stanimal è comunque riuscito a rinviare a giovedì il verdetto.

Swisstxt