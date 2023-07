Stan Wawrinka Key

Stan Wawrinka (ATP 72) ha iniziato al meglio il torneo di Umago.

Fermato dal maltempo martedì, il rossocrociato è potuto scendere in campo mercoledì per disputare i 1/16, battendo con il risultato di 6-3 6-2 Filip Misolic (129). Il vodese, che ha già trionfato in terra croata nel 2006 (primo titolo ATP), ha dimostrato fin da subito di essere in ottima forma, sbarazzandosi in 1h03' di gioco dell'austriaco. E' però sfumata la possibilità di avere un derby svizzero in Croazia agli 1/8. Impegnato contro Federico Coria (108), Marc-Andrea Huesler (81) è stato sconfitto con il risultato di 6-4 6-2.

Swisstxt