Nulla da fare KEY

Si è rivelata poco proficua la campagna di Stan Wawrinka (ATP 67) in Sudamerica.

Uscito di scena al secondo turno a Buenos Aires, il vodese è stato immediatamente eliminato dall’ATP 500 di Rio de Janeiro da Facundo Diaz Costa (59), impostosi per 7-5 6-4. Il 38enne può rammaricarsi soprattutto per il primo set, che conduceva per 4-1. Nel secondo a compromettere la partita è stato il parziale di 3-0 subito in entrata. Carlos Alcaraz (2) ha invece dovuto abbandonare la partita che lo vedeva opposto a Thiago Monteiro (117) per un problema ad una caviglia.

Swisstxt