entrata in materia alle WTA Finals di Cancun.

Iga Swiatek (WTA 2) non ha fallito l’ Nonostante un inizio in salita, la polacca ha battuto in due set la ceca Vondrousova (6) per 7-6 (7/3) 6-0. Nel primo set la numero 2 del ranking è riuscita a rimontare dal 5-2, non lasciando scampo alla vincitrice di Wimbledon nel secondo set. Nell’altra partita del Gruppo Chetumal la statunitense Coco Gauff (3) non ha lasciato scampo alla tunisina Ons Jabeur (7), liquidata con un perentorio 6-0 6-1. La 19enne, trionfatrice agli US Open, ha così festeggiato la sua 50a vittoria stagionale.

