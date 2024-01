Dayana Yastremska KEY

La seconda semifinale del tabellone femminile degli Australian Open metterà di fronte Qinwen Zheng (WTA 15) e Dayana Yastremska (93).

La cinese ha battuto per 6-7 (4/7) 6-3 6-1 la russa Anna Kalinskaya (75), afflitta nel finale da problemi fisici ma che all'inizio aveva messo alle strette la 21enne asiatica, per la prima volta a questo stadio in un Grande Slam. L’ucraina dal canto suo ha battuto la ceca Linda Noskova (40) per 6-3 6-4. La 23enne è solo la 2a giocatrice partita dalle qualificazioni ad arrivare al penultimo atto a Melbourne dopo l’australiana Christine Dorey nel 1978.

Swisstxt