Alexander Zverev. Keystone

Alexander Zverev (ATP 6) ha compiuto una grande impresa eliminando nei quarti di finale degli Australian Open Carlos Alcaraz (2) con il risultato di 6-1 6-3 6-7 (2/7) 6-4.

Il tedesco ha così rovinato le «semifinali perfette» tra i migliori quattro della classifica.

Il 26enne ha dominato per quasi tre set, ma al momento di servire per il match lo spagnolo ha ritrovato energie e colpi. Il germanico nella 4a frazione non ha però più tremato nel chiudere.

Zverev ora sfiderà Daniil Medvedev (3). Il russo ha battuto dopo 4 ore di gioco il polacco Hubert Hurkacz (9) per 7-6 (7/4) 2-6 6-3 5-7 6-4.

Swisstxt