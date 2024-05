Successo in rimonta su Tabilo KEY

Alexander Zverev (ATP 5) ha sconfitto Alejandro Tabilo (32) in rimonta con il punteggio di 1-6 7-6 (7/4) 6-2, conquistando così la finale del Masters 1000 di Roma.

Il tedesco ha ceduto al cileno il primo set, salvo poi tornare sui suoi livelli nel secondo e lasciare poche possibilità al rivale in chiusura di incontro. Per un cileno che lascia in semifinale, un altro approda all’ultimo atto: si tratta di Nicolas Jarry (24) che, grazie alla vittoria per 6-3 6-7 (3/7) 6-3 su Tommy Paul (16), ha centrato così per la prima volta in carriera una finale a livello Masters 1000.

