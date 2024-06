Marius Toscan KEY

Anche in assenza di Noè Ponti, la Svizzera è riuscita a piazzare un suo rappresentante in semifinale nei 200m delfino degli Europei.

Swisstxt

Unico rossocrociato sceso in acqua venerdì mattina a Belgrado, Marius Toscan non solo ha chiuso con l’11o tempo complessivo delle batterie ma fermando il cronometro in 1’58"57 ha pure migliorato di quasi 3 decimi il suo personale.

