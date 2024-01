Stephen Williams Imago

Williams ha vinto il 24o Tour Down Under dopo aver conquistato la 6a e ultima tappa con arrivo in vetta al Mont Loffy, a est di Adelaide.

Il 27enne della Israel-Premier Tech ha battuto allo sprint l’ecuadoregno Narvaez e il messicano Del Toro Romero. Il gallese, che indossava già la maglia di leader prima dell’ultima frazione e che in carriera vanta anche la vittoria nella 1a tappa del Tour de Suisse 2022, è il primo britannico a imporsi nella prova australiana. In gara c’erano anche gli elvetici Lienhard e Jacobs, che non hanno proposto guizzi in questa settimana.

Swisstxt